Об этом сообщил директор Атырауского областного филиала АО «Казпочта» Бауржан УТЕПБАЕВ. - Пока мы приобрели 1 дрон, который направим в Кызылкогинский район. Уже могу сразу сказать, что газеты из районного центра пока будут доставляться в с.Тайсойган, так как это самый близкий по расположению к райцентру населенный пункт. Ведь дальность действия дрона составляет около 100 километров, в этом же районе есть такие села, которые расположены в 300 километрах от с.Миялы, - рассказал Бауржан УТЕПБАЕВ. По словам собеседника, аппараты дадут сразу несколько положительных эффектов — улучшат работу почтальонской службы, помогут усовершенствовать процесс доставки корреспонденции и обеспечат оперативность доставки писем. Между тем дроны не смогут выполнять работу по доставке почты при сильном ветре, но в тоже время они способны поднять груз до полутора килограммов и перенести его на большие расстояния. Отметим, что сегодня в Атырауской области начитывается 53 тысячи подписчиков как на региональные, так и на республиканские издания, тираж которых составляет 92 тысячи 600 экземпляров.