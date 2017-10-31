Сегодняшний день полон заманчивых предложений — благодарим судьбу и отправляемся по важным делам. В сфере любовных и личных взаимоотношений ожидаются некоторые сложности, но звезды знают, в чем дело — поклонники нуждаются в романтических сюрпризах, а домочадцы мечтают о тихих семейных посиделках на природе.
Овен
Овны, вы всегда стремитесь к лидерству, но сегодня желательно остановиться и подумать — действительно ли вы мечтаете держать все под контролем? Может, пора заняться чем-нибудь по душе — звезды как раз приготовили несколько приятных и творческих дел. Вечер полон любовных соблазнов — ох уж этот Амур, опять что-то выдумал.
Телец
Тельцы, звезды предсказывают немало сюрпризов на сегодняшний день, и для начала необходимо разрешить ряд профессиональных проблем. Ничего серьезного, но без вас и дело встанет, и коллеги опечалятся, и шеф огорчится — в общем, трудитесь. А веселье оставьте на вечернее время суток — будет интересно, даже не сомневайтесь.
Близнецы
Близнецы, следите, чтобы ваше упорство не перерастало в фанатизм — на работе эта звездная рекомендация сегодня пригодится. Старайтесь вникать в проблемы домочадцев и не забывайте советоваться с родней — вот и повод собрать семейный совет и обсудить планы на будущее. Вечер в вашем распоряжении — поклонники уже близко.
Рак
Раки, вы ребята ответственные и трудолюбивые, но сегодня можно отойти от правил. Старайтесь не нагружать себя делами, ведь на вечер намечается кое-что интересненькое, и нужно успеть отдохнуть перед развлечениями. Больше звезды ничего не скажут, но намекнут — в новом наряде вы будете чувствовать себя увереннее.
Лев
Львы, сегодняшний день сложится неплохо, старайтесь снисходительно относиться к слабостям окружающих людей. В финансовой сфере ситуация следующая: денежки у вас имеются, но тратить их не рекомендуется — чем дольше терпите, тем интереснее будет шопинг. Вечер подарит встречи с поклонниками — блистайте, вы это заслужили.
Дева
Девы, идей у вас сегодня много, но делиться планами с окружающими людьми звезды не советуют — конкуренты уже навострили ушки. Вы добьетесь отличных результатов, если займетесь творческой деятельностью, а друзья обязательно вас поддержат. На любовном небосклоне возможны осадки — вот-вот прольется дождик из нежных признаний.
Весы
Весы, попробуйте провести сегодняшний день на свое усмотрение — можете даже отключить телефон, если, конечно, босс не будет ругаться. Правда, от поклонников вам не скрыться — эти ребята читают мысли и всегда угадывают, где вы находитесь. Придется подчиниться и до самого вечера выслушивать красивые комплименты.
Скорпион
Скорпионы, старайтесь сдерживать эмоции — с хладнокровным настроем проблемы решаются быстрее. Звезды сулят успех в общении с деловыми партнерами, к тому же сегодня вами заинтересуются влиятельные люди. Вечер подарит приятные встречи, некоторых потянет на любовные приключения — наслаждайтесь, но контролируйте ситуацию.
Стрельцы
Стрельцы, не только вы умеете удивлять окружающих — звезды тоже приготовили несколько сюрпризов на сегодняшний день. Профессиональная сфера порадует, а проблемы в личной жизни отойдут на задний план. Про бытовые сложности и говорить нечего — их просто не существует, ваши добрые домочадцы об этом позаботятся.
Козерог
Козероги, просчитывать каждую ситуацию, конечно, здорово, но слишком утомительно — учитесь переключаться. Сегодняшний денек принесет много приятных моментов, и даже скучная работа покажется интересной — вот что значит нужный настрой. На любовном фронте сплошные чудеса и сказочные сюрпризы — это ваши поклонники постарались.
Водолей
Водолеи, события сегодняшнего дня не принесут беспокойства, и представители вашего знака останутся довольны. Звезды не нуждаются в благодарности, но будут рады, если вы поделитесь позитивом с окружающими. Вечер хорош для учебы — записываться по второму кругу в школу не обязательно, можно просто почитать умную литературу.
Рыба
Рыбы, не спешите делиться подробностями личной жизни с окружающими людьми — сегодняшний день не располагает к откровенным беседам. Лучше созвонитесь со своими друзьями и устройте внеплановые посиделки на свежем воздухе. Заодно и аппетит нагуляете — домочадцы сумеют удивить вас очередным кулинарным сюрпризом.
Источник: astro7.ru