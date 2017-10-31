Начальника отдела службы экономических расследований ДГД ЗКО Нурболата УРНАЛИЕВА обвиняют в получении взятки в размере 101 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 31 октября, в специализированном межрайонной суде по уголовным делам ЗКО начался суд над Нурболатом УРНАЛИЕВЫМ. Адвокат подсудимого Айгуль ОРЫНБЕКОВА заявила ходатайство, в котором попросила прекратить уголовное преследование ее подзащитного по эпизодам получения денег от предпринимателя в размере 41 и 15 миллионов тенге. - В ходе досудебного расследования не были представлены доказательства того, что Урналиев ранее получал денежные средства от предпринимателя Прокудина в размере 15 и 41 миллион тенге, - пояснила Айгуль ОРЫНБЕКОВА. - Также органом досудебного расследования были допущены нарушения при добыче доказательств. Сам Прокудин на очной ставке с подсудимым не смог ответить на вопросы адвоката о том, когда и при каких обстоятельствах он передавал деньги Урналиеву. А после и вовсе путался в показаниях, что вызывает сомнения в достоверности его слов. В связи с этим прошу снять с моего подзащитного обвинения по статьям 367 ч. 4 - "Дача взятки", 190 ч.4  - "Мошенничество"и 366 ч. З УК РК - "Получение взятки". Также Айгуль ОРЫНБЕКОВА отметила, что они соглашаются лишь с получением денег в размере 20 млн тенге и считают, что по данному эпизоду деяние Урналиева квалифицировали правильно. Однако сторона  обвинения и судья Ермаханов посчитали ходатайство Орынбековой преждевременным, так как не были допрошены свидетели и исследованы материалы дела. Стоит отметить, что сам предприниматель на суд не явился. Напомним, руководитель отдела СЭР ДГД ЗКО был задержан при получении остатка взятки в размере 25 млн тенге. Сотрудники антикоррупционной службы нашли деньги в бумажном пакете в багажнике автомобиля Урналиева.