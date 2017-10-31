30-летняя Галина БОШЕНЯТОВА с мая 2017 года перестала получать пособие по инвалидности, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В 2016 году Галина БОШЕНЯТОВА получила третью группу инвалидности из-за участившихся приступов эпилепсии, однако через год, когда женщина пошла к врачам продлевать инвалидность, ей заявили, что она здорова.
По словам Галины БОШЕНЯТОВОЙ, 3 мая у нее заканчивался срок группы по инвалидности, и она в апреле пошла в поликлинику. Там ее положили в дневной стационар.
— Сначала я ходила в поликлинику № 6, затем, когда переехала, стала относиться к первой поликлинике. В обеих поликлиниках я лежала в дневном стационаре, и врачи видели, какие приступы у меня бывают. Если раньше приступы были один раз в день, то сейчас их намного больше. Врачи мне постоянно говорят, мол, почему ты скорую помощь не вызываешь, когда приступы начинаются, а как я могу набрать номер скорой, если меня скручивает и я не могу говорить — язык немеет, — рассказала женщина. — После всех специалистов я пошла к невропатологу, которая сказала мне «Галина, у тебя руки, ноги двигаются, разговаривать можешь, значит, дееспособная».
Галина уже несколько лет мучается с приступами эпилепсии, но никогда не сидела без дела. У нее на попечении 5-летний сын Богдан, которого надо кормить и одевать. Женщина постоянно перебивается заработками на автомойках. Но когда работодатель видит ее припадки, ее сразу увольняют.
— Последним моим рабочим местом была автомойка недалеко от дома по улице Деповской. Там я проработала три недели, потом меня попросили уйти из-за моей болезни. Я сначала говорила, что мне плохо становится из-за того, что я гипертоник, но когда приступы участились, все поняли, что у меня эпилепсия, — пояснила Галина. — В апреле этого года я получила свое последнее пособие по инвалидности, хотя срок заканчивался в начале мая. Теперь врачи говорят, что я здорова и продлевать инвалидность отказываются. Работы у меня сейчас нет и жить не на что.
Со слов женщины, она много лет прожила со своей старшей сестрой в доме ее мужа, однако там ей были не рады. Галина спала в мизерной комнатушке на матраце вместе со своим сыном, но сейчас у нее нет и этого угла. Два месяца назад сестра с мужем и детьми переехали в поселок.
— Когда случилось так, что сестра продала дом в городе, мы с Богданом остались на улице, и у меня не было выхода, мне пришлось идти к отцу моего сына и просить приютить нас. Бывший муж до сих пор не верит, что Богдан его сын. Мы и разошлись с ним из-за того, что когда я заявила, что беременна, он сказал, что я «нагуляла» этого ребенка. Он очень редко навещал Богдана, и то только пока я не позвоню и не попрошу приехать. Сын всегда спрашивал, где его папа и почему не приезжает, — сообщила Галина БОШЕНЯТОВА. — И когда я пришла к нему два месяца назад, рассказала все как есть, он сказал сначала: «Приведи мальчика, посмотреть, действительно ли он похож на меня». Я привела. Стали смотреть детские фотографии, и тогда он сказал, что Богдан вроде бы похож. Муж стал считать его свои сыном, но вот свекровь до сих пор говорит, что малыш никакого отношения к их семье не имеет и он не ее внук. Богдан, даже когда я на улицу выхожу, просит взять его с собой, потому что боится бабушку. Она может крикнуть на него или выключить телевизор, когда он смотрит мультики. Ее раздражает, что он прыгает, играет, шумит. Но ведь это ребенок. Она и меня недолюбливает, постоянно ругает меня, но я молчу, спасибо и на том, что приютили.
По словам Галины, живут они сейчас на то, что зарабатывает бывший муж, который трудится на судоремонтном заводе. Таблетки и памперсы себе Галина тоже покупает на его деньги, хотя, по ее словам, живут они как соседи. Каждый день при приступах женщина пьет таблетки финлепсин, упаковка которых стоит 3500 тенге.
— Если с деньгами туго, то я принимаю по половине таблетки, чтобы упаковки хватило на дольше, — посетовала Галина.
За последние несколько лет в жизни женщины произошло много плохого. Так, 12 февраля этого года Галина решила свести счеты с жизнью. При этом она хотела убить
не только себя, но и ребенка. После очередной ссоры с сестрой, у которой Галина жила вместе с сыном, она взяла из дома кухонный нож и ушла на конечную остановку в поселке Зачаганск. Там женщина решила сначала зарезать сына, а потом и себя.
— Я была в таком отчаянии, что мы никому не нужны. Жить нам не на что и помочь нам тоже некому. Поэтому решилась на крайнюю меру — убийство. Я думала, если я одна умру, то кому будет нужен мой ребенок. Когда мы были на остановке, я начала вводить нож в грудь ребенка, он стал кричать, что ему больно и тогда я испугалась и вызвала скорую, — плача вспоминает женщина. — Мне после все говорили, почему я не себя начала убивать, а ребенка. Я просто тогда не продумала это. Конечно, нужно было сначала на себе попробовать.
Галина отмечает, что то время, когда сын был в больнице, а затем в центре адаптации несовершеннолетних, она каждый день приходила к Богдану, но органы опеки отдали мальчика отцу. Несмотря на то, что они не состояли в официальном браке никогда, и мужчина практически не общался с ними.
— Богдан прожил с отцом и его сожительницей две недели, потом я наняла адвоката, и мне вернули мои родительские права. Я сразу забрала сына к себе. Тогда-то я и поняла, что есть люди, которые живут хуже, но на такие меры не идут. Сейчас я когда купаю Богдана и вижу шрам на его груди, сразу начинаю плакать. Я упрекаю себя за то, что так поступила со своим родным сыном, — плача говорит мама.
Сейчас 5-летний Богдан уже не помнит о произошедшем и продолжает любить ее, несмотря ни на что. Мальчик стоит в очереди в детский сад, но его очередь так и не подошла.
Из-за отсутствия своего жилья женщина с сыном вынуждена жить в семье, где они лишние, где ни ее, ни мальчика не любят, и были бы не прочь избавиться от них.
— Я стою в очереди на жилье в Таскале. Там раньше мы жили с родителями. Затем мама с папой разошлись. Папин дом сгорел в начале 2000 годов. Компенсации нам никакой не дали, но поставили в очередь на получение жилплощади. Мой номер сейчас 16, — пояснила Галина. — Мне бы очень хотелось вернуть пособие, чтобы хоть какая-то постоянная копейка у нас была. Я устала от такой жизни. Все попрекают тем, что у меня приступы. Богдану всего 5 лет, но когда у меня начинается припадок, берет меня за руку и говорит: «Мамочка, у тебя вновь приступ». Он держит меня крепко и просит успокоиться. Когда мы переехали к бывшему мужу, приступы участились, потому что мы с ним периодически ругаемся.
В отделе занятости и соцпрограмм г. Уральск подтвердили, что Галину БОШЕНЯТОВУ действительно лишили пособия по инвалидности.
— Врачи дали заключение, что женщина здорова, и поэтому в базе на получение пособия по инвалидности не числится, — отметила заведующая сектором социальной защиты инвалидов отдела занятости и соцпрограмм Айгуль НИГИМОВА.
Если вы желаете помочь Галине БОШЕНЯТОВОЙ можете обратиться в редакцию по номеру телефона 51-39-97. Женщина примет любую помощь.
Фото Медета МЕДРЕСОВА