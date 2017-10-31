Фото опасного столба прислали в редакцию портала неравнодушные местные жители. Они обеспокоены тем, что столб сильно накренился, а эта дорога является едва ли не самым проходимым местом в городе. - Он расположен в самом центре города по ул.Сатпаева между остановками «Абая» и «Агенство». Уже давно за ним наблюдаем, но сегодня он накренился еще больше, боимся, что упадет на людей, - беспокоятся местные жители. В городском отделе ЖКХ обещали устранить проблему уже в ближайшее время.После обеда в городском отделе ЖКХ сообщили, что объектом, представляющим опасность, оказался не столб, а флагшток, который был успешно демонтирован.