Ветер будет с порывами до 20 метров в секунду.

Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Олжас Садыров на брифинге в РСК сообщил прогноз погоды на ближайшие дни.

· 16 декабря ночью в северной и восточной части области ожидается небольшой снег и слабая метель.

· 17 декабря днем снег и слабая метель пройдут в западной, северной и восточной части области.

· 19 декабря снег и слабая метель снова ожидаются на севере и востоке области.

В западной, южной и восточной частях области будет туман. Ветер будет дуть с северо-запада на юго-запад, скорость 9–14 мметров в секунду, а в западной, северной и восточной частях — 15–20 метров в секунду. Температура воздуха: ночью –15…–20 °C, днем –10…–15 °C, 17 декабря –2…–7 °C.