Количество погибшего скота пока неизвестно.

В социальных сетях распространяются кадры, где сельчане откапывают баранов из-под снега. При этом некоторые животные оказались заживо замурованы в снежный плен. Оказалось, что видео было снято в Казталовском районе.

– При районном акимате был создан оперативный штаб, всем владельцам крестьянских хозяйств и жителям сёл было разослано сообщение о том, что ожидается ухудшение погодных условий. Указанный факт был зафиксирован в зимовке «Шыныр» поселка Ажибай. В данный момент неизвестно количество погибшего скота. Животные принадлежат крестьянскому хозяйству «Кадырболат». Количество погибшего скота и нанесенный ущерб пока неизвестен, - сообщил пресс-секретарь акима Казталовского района Асылбек Байгазиев.

Он так же отметил, что от других крестьянских хозяйство подобной информации не поступало.

Напомним, 13 и 14 декабря в ЗКО бушевала непогода. На регион обрушились снегопад, метель и порывистый ветер, скорость которого местами достигал 28 метров в секунду.