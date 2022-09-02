- Наблюдаемая отрицательная динамика может привести к полному исчезновению ирбиса из исконных мест. Основной причиной является фактор беспокойства в результате чрезмерной рекреационной нагрузки, сопровождающейся строительством курортов, наличием различной инфраструктуры и нерегулируемым, стихийным потоком туристов. Дальнейшее освоение горных участков вблизи Алматы, очевидно, ещё более усугубит ситуацию и повлечёт за собой последствия, которые негативно отразятся на среде обитания не только диких животных, но и на всей экосистеме в целом, - считает учёный.

- Самое большое заблуждение, что эта «снежная кошка» живёт высоко в горах в поясе вечного снега и ледников. Но это совсем не так. В некоторых урочищах вокруг Алматы ирбисы встречаются уже с высоты 1 200 метров. Это примерно уровень Кок-Тобе! В основном так низко они спускаются в зимнее время, - объяснил Грачёв.

Фото с фотоловушки Сейчас в Казахстане обитает приблизительно 140 - 180 снежных барсов. Об этом в ходе брифинга в РСК Алматы рассказал заведующий лабораторией териологии центра мониторинга снежного барса Алексей Грачёв. В основном их изучают при помощи фотоловушек. Более того, отличать особи друг от друга учёные научились по уникальному окрасу. А вот дальнейшее существование редкого хищника во многом зависит от самих казахстанцев.При этом, по словам Грачёва, о строительстве в местах обитаниях барса учёные узнают уже по факту. Заранее никто не считает нужным спросить мнения зоологов. Специалист не скрывает, он вышел на брифинг, чтобы публично озвучить эту проблему и привлечь к ней внимание тех, кто принимает решения. Сейчас барс фактически обитает в черте современных границ города.Из 40 особей, обитающих в Илейском Алатау, в радиусе 30 километров от Алматы обитают 23 снежных барса, из них в черте города – пять особей. Поэтому от посещения популярных туристических троп в ущельях Аюсай, Проходное (Алма-Арасан), БАО, Чин-Тургень, Каскелен в период размножения снежных барсов – с января по апрель – стоит воздержаться полностью либо ограничить до единичных. При этом следует помнить, что это человек представляет опасность для барса, а не наоборот. Эта дикая кошка дружелюбна и при виде людей не станет на них нападать, а поторопится скрыться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.