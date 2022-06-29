Содержанием площади Первого Президента в Уральске будет заниматься частная компания
Ближайшие три года за площадью будет ухаживать ТОО «Жайык таза кала», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Трёхлетняя сумма договора составит 225 миллионов тенге. Заместитель руководителя отдела ЖКХ Жанболат Хайржан рассказал, что предприятие обязуется содержать площадь, а также обеспечивать порядок и чистоту - покос травы, содержание конструкций, санитарная очистка.
– Освещением и озеленением площади занимаются другие предприятия, с ними также заключён трёхлетний договор, который истекает в следующем году. Это значит, что со следующего года освещением и озеленением так же будет заниматься ТОО «Жайык таза кала», - рассказал Жанболат Хайржан.
Что касается стихийной торговли на площади, то в отделе ЖКХ ещё раз подчеркнули, что она неприемлема для абсолютного большинства жителей города. По этой причине ведомство вместе с ТОО «Жайык таза кала» разработало положение о подаче заявления на участие в конкурсе и заключения договора взаимодействия между физическими и юридическими лицами с управляющим учреждением площади Первого Президента.
Количество торговых точек сокращается от 50 до 11, что должно расширить территорию для пеших прогулок.
– Для наведения порядка 11 торговых мест разделят между 11 субъектам предпринимательства на конкурсной основе, с которыми в последующем будет заключён совместный договор между ТОО «Жайык таза кала» и субъектом предпринимательства, который будет признан победителем. Для участия в конкурсе требования достаточно просты: должны быть документы, которые дают право на ведение предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель не должен иметь налоговой задолженности и задолженности по другим обязательным платежам в бюджет. Заявление не должно быть подано в интересах другого заявителя. Одно лицо может подать заявление один раз в одно торговое место, - заключил Жанболат Хайржан.
Заявки принимаются с 28 июня по четвёртое июля включительно.
