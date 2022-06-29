– Освещением и озеленением площади занимаются другие предприятия, с ними также заключён трёхлетний договор, который истекает в следующем году. Это значит, что со следующего года освещением и озеленением так же будет заниматься ТОО «Жайык таза кала», - рассказал Жанболат Хайржан.

– Для наведения порядка 11 торговых мест разделят между 11 субъектам предпринимательства на конкурсной основе, с которыми в последующем будет заключён совместный договор между ТОО «Жайык таза кала» и субъектом предпринимательства, который будет признан победителем. Для участия в конкурсе требования достаточно просты: должны быть документы, которые дают право на ведение предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель не должен иметь налоговой задолженности и задолженности по другим обязательным платежам в бюджет. Заявление не должно быть подано в интересах другого заявителя. Одно лицо может подать заявление один раз в одно торговое место, - заключил Жанболат Хайржан.

Трёхлетняя сумма договора составит 225 миллионов тенге. Заместитель руководителя отдела ЖКХ Жанболат Хайржан рассказал, что предприятие обязуется содержать площадь, а также обеспечивать порядок и чистоту - покос травы, содержание конструкций, санитарная очистка.Что касается стихийной торговли на площади, то в отделе ЖКХ ещё раз подчеркнули, что она неприемлема для абсолютного большинства жителей города. По этой причине ведомство вместе с ТОО «Жайык таза кала» разработало положение о подаче заявления на участие в конкурсе и заключения договора взаимодействия между физическими и юридическими лицами с управляющим учреждением площади Первого Президента. Количество торговых точек сокращается от 50 до 11, что должно расширить территорию для пеших прогулок.Заявки принимаются с 28 июня по четвёртое июля включительно.