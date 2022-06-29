Водитель внедорожника въехал в грузовик, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трое детей пострадали в ДТП на трассе в Актюбинской области Фото: ДП Актюбинской области В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что ДТП произошло 28 июня на трассе Самара - Шымкент. По предварительной информации, 55-летний водитель Mercedes-AMG выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым DAF.
- В результате ДТП водитель Mercedes, его супруга и трое несовершеннолетних детей 2020, 2014, 2012 годов рождения с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.
Полиция начала досудебное расследование.