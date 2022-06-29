Трагедия произошла сегодня, 29 июня, в 15:50, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО школьница утонула в день похорон своей матери Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, девочка утонула в необорудованном для купания месте на реке Урал в селе Рубеженское района Байтерек. Труп обнаружили и извлекли из воды очевидцы. Это вторая трагедия на воде за неделю. 25 июня, спустя трое суток найдено тело девятилетнего Савелия Локтева, которого 22 июня на надувном матрасе унесло в середину озера Шалкар.