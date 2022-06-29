Очевидцы говорят, что животных запечатлели в районе села Жанаконыс Бурлинского района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гуляющих лосей засняли на видео в ЗКО Журналисты «МГ» не утверждают, что видео сняли именно в районе села Жанаконыс. Тем не менее, директор Бурлинского лесхоза Турехан Тулегенов пояснил, что это вполне возможно. Действительно, животные обитают в этих местах, они находятся под особой охраной. Ежедневно за ними присматривают инспекторы Бурлинского учреждения по охране лесов и животного мира.

Видео предоставлено очевидцами