Касым-Жомарт Токаев поднял проблему обмеления реки на VI Каспийском саммите в Ашхабаде, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Острова до середины реки Урал сняли на видео в Уральске Президент Казахстана сказал о необходимости предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайыка.
- ... - иначе в недалёком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал, - сказал глава государства.
Также он упомянул о «бедственном положении» каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьёзные опасения. В январе сообщалось, что реку Жайык могут включить в перечень водных объектов особого государственного значения. В прошлом году власти ЗКО озвучили причины обмеления Урала.