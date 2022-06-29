– Общая сумма возврата потребителям составила 786 тысяч тенге, в том числе по ТЭЦ - 742 тысячи тенге с учётом НДС или 9,79 тенге за квадратный метр отапливаемой площади. По котельному хозяйству - 44 тысячи тенге с учетом НДС или 6,88 тенге за один квадратный метр отапливаемой площади, - сообщили в ДКРЕМ по ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО рассмотрел данные перерасчёта стоимости услуг по теплоснабжению с учётом фактической температуры наружного воздуха АО «Жайыктеплоэнерго». За отопительный период выявлен недотоп, а счета жители уже оплатили. Теперь предприятие должно снизить сумму платежей, чтобы вернуть средства людям.Такой перерасчёт исчисляется для потребителей, не имеющих приборов учета. В итоге возврат суммы произведут путём снижения платежа в квитанции за октябрь 2022 года.