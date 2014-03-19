reid_ural14Сегодня, 19 марта, в административном суде города Уральска прошло заседание по делу Серика КУСПАНОВА, старшего опера по особо важным делаем УСБ ДВД ЗКО. Он был задержан 26 февраля сотрудниками УАП по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде и с подложными госномерами. Напомним, 26 февраля 2014 года в ходе рейда «Пьяный водитель» сотрудниками УАП ДВД на посту Желаево был задержан старший оперуполномоченный по особым делам ДВД ЗКО за подложные номера, позднее выяснилось, что опер находится в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Подсудимый отрицает всю вину и считает действия сотрудников УАП ДВД и СМИ по отношению к нему незаконными и унижающими его достоинство. Поскольку ему не были разъяснены его права и не было предъявлено разрешение на видео- и фотосъемку. По словам старшего опера, в Зеленовском районе он был по заданию своего начальника Жасталапа САГАДЕТОВА и, когда он ехал со стороны поселка Трекино, его незаконно остановили сотрудники дорожной полиции. Адвокат и ее подзащитный выдвинули ходатайство с просьбой удалить из зала суда корреспондента портала «Мой ГОРОД», которая 26 февраля делала материал о рейде «гаишников». - Прошу удалить сотрудника газеты «Мой Город», поскольку она присутствовала при моем задержании и была допрошена в качестве свидетеля. Тем самым она может быть заинтересована в исходе данного дела и повлиять на решение, - заявил Серик КУСПАНОВ. Судья Канат МАХМЕТОВ отклонил ходатайство, поскольку слово не будет предоставлено никому из представителей прессы. Выслушав все стороны, суд признал виновным старшего опера ДВД ЗКО Серика КУСПАНОВА по статье 471 ч. 1 - «Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел и уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения» и лишил его водительского удостоверения сроком на два года. Материал по подложным номерам будет рассматриваться в суде сегодня, 19 марта, в 16 часов.   Юлия МУТЫЛОВА