Тайландтың «Thai Air Asia X» әуе компаниясы Қазақстанда тікелей рейс ашты. Бұл туралы Азаматтық авиция комитеті хабарлады.
Рейс бірінші желтоқсаннан басталмақ. Тайландтың лоукостері Бангкок-Алматы бағытында аптасына төрт қатынамақ. Ұшақ дүйсенбі, сәрсенбі, бейсенбі және жексенбі күні ұшпақ.
Көлік министрлігі:
— Қазақстан мен Тайланд арасындағы әуе қатынасының ашылуы елдер арасындағы сауда- экономикалық, туризм, іскерлік, инвестициялық және мәдени ынтымақтастықты дамытуға тың серпін береді, — деп сендірді.
Фото: pixabay.com