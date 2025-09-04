Тайландтың «Thai Air Asia X» әуе компаниясы Қазақстанда тікелей рейс ашты. Бұл туралы Азаматтық авиция комитеті хабарлады.

Рейс бірінші желтоқсаннан басталмақ. Тайландтың лоукостері Бангкок-Алматы бағытында аптасына төрт қатынамақ. Ұшақ дүйсенбі, сәрсенбі, бейсенбі және жексенбі күні ұшпақ. 

Көлік министрлігі:

— Қазақстан мен Тайланд арасындағы әуе қатынасының ашылуы елдер арасындағы сауда- экономикалық, туризм, іскерлік, инвестициялық және мәдени ынтымақтастықты дамытуға тың серпін береді, — деп сендірді.

Фото: pixabay.com