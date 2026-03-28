В регионах ожидается дождь с грозой.

По данным РГП "Казгидромет", 29 марта в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +13.

Дождь с грозой ожидается и в Атырауской области. Днем до 21 градуса тепла, ночью +17.

До 25 градусов тепла ожидается днем в Актюбинской области. Ночью столбики термометров опустятся до 9 тепла.

В Мангыстауской области дождь, пыльная буря, ветер с порывами до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +18.