В общей сложности за прошлый год один казахстанец в среднем съел 7,63 килограмма конины.

По итогам четвертого квартала 2025 года потребление конины достигло 2,35 килограмма на человека. Это абсолютный максимум за последние 15 лет, передает Data Hub.

Традиционная любовь к согыму в холодное время года никуда не делась, но теперь она подкреплена еще и экономикой. В общей сложности за прошлый год казахстанец съел 7,63 килограмма конины. Это на 7% больше, чем в 2024 году.

Общее потребление мяса в стране тоже на пике — 84,4 килограмма в год на душу населения. Если раньше конина считалась деликатесом для особых случаев или зимнего закупа, то при нынешних ценах на говядину она становится рациональным выбором.