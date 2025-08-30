30 лет назад на всенародном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан.

Выступление президента Касым-Жомарта Токаева на конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», приуроченной к 30-летию Конституции Казахстана.

Сегодня мы отмечаем особую дату — 30 лет назад на всенародном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. Это стало историческим моментом для нашей страны.

Поздравляю всех с юбилеем!

Конституция — это фундамент нашей независимости и надёжный ориентир для укрепления государства.

Казахи всегда жили по законам Степи, соблюдая честь и совесть. Примеры таких законов — «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы», «Жеті Жарғы» хана Тауке. Эти традиции продолжаются и сегодня.

Наш народ прошёл долгий путь — от законов Степи до современного Основного закона. В начале прошлого века казахская интеллигенция сыграла важную роль в развитии правовой культуры. В советское время появились основы многих норм, а также целая плеяда талантливых юристов.

В 1993 году был принят первый Основной закон суверенного Казахстана, но вскоре стало ясно, что нужна новая Конституция, соответствующая изменившимся реалиям. Для её подготовки был создан совет с участием отечественных и зарубежных экспертов, а в обсуждении проекта участвовали миллионы граждан.

Особую роль в принятии Конституции сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев. 30 августа 1995 года была принята новая Конституция, главный документ нашей независимости, начинающийся словами: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой…».

Конституция укрепила независимость страны и открыла путь к процветанию. Казахстан стал полноправным членом мирового сообщества.

За 30 лет в Конституцию внесли шесть поправок. Самые масштабные изменения были проведены в 2022 году через всенародный референдум. Этот шаг подтвердил, что народ является единственным источником власти и стал важным стимулом политической зрелости общества.

Реформа 2022 года укрепила роль народа в принятии ключевых решений, повысила прозрачность и ответственность власти. Был введён принцип «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство», а срок полномочий Президента установлен на семь лет.

Введён запрет близким родственникам Президента занимать высокие должности, чтобы предотвратить семейственность во власти. Эта мера получила поддержку народа и стала уникальной конституционной инновацией.

С 2019 года мы реализуем последовательные политические реформы, модернизируя систему управления. Референдум 2022 года показал единство нации и её готовность к переменам.

Теперь общество участвует в выборах и принятии решений напрямую. Введена возможность выбирать акимов районов и городов областного значения. В стране действует концепция «Слышащего государства», когда интересы власти и общества совпадают.

Конституция закрепляет высшие ценности — жизнь, права и свободы человека. Созданы институты, обеспечивающие верховенство права: Конституционный Суд, Омбудсмен, кассационные суды. Реформы судебной системы повысили доверие граждан, сделали процесс справедливым и прозрачным.

Законопослушность и дисциплина должны стать частью сознания каждого гражданина. Важную роль здесь играют семья и школа. Закон и порядок — основа Справедливого Казахстана.

Конституция также закрепляет право народа на природные ресурсы. Благодаря этому создан Национальный фонд для детей, который обеспечивает будущую финансовую поддержку подрастающему поколению.

Приняты законы против торговли людьми, домашнего насилия, принуждения к браку, ужесточена ответственность за похищение человека. Эти меры защищают права человека и повышают социальную справедливость.

Конституция остаётся инструментом для защиты граждан и развития государства. Она открывает путь к справедливому, безопасному и процветающему Казахстану.

Мы строим страну будущего — цифровую, безопасную, с развитой инфраструктурой, эффективной экономикой и прозрачной властью. Молодёжь получает образование и возможности для самореализации, а граждане участвуют в жизни страны.

Казахстан уверенно движется вперёд. Мы должны идти по этому пути, строя цивилизованное, законопослушное и процветающее государство. Наш долг — оставить потомкам развитую, сильную и справедливую страну.

В честь 30-летия Конституции я решил наградить граждан, внесших значимый вклад в её создание и реформу.

Желаю всем благополучия и успехов! Пусть Конституция остаётся прочным основанием для дальнейшего развития Казахстана!