Приучить атыраусцев к регулярной уборке территории города, а главное, чтобы это было все осознанно. Именно такую цель преследовали организаторы своеобразного субботника «Чистые игры», инициатором которого явились экосообщество «AlmazEco» совместно с общественным фондом «Greenup.kz», а координатором и главным организатором Игр в Атырау стала Айгуль Толешова. В мероприятии приняли участие 15 команд, всего же участников было 59 возрасте от пяти до 50 лет (которые, чтобы присоединиться к игре, собрали заранее команду из 4-х человек и зарегистрировались на сайте Игр). Что характерно, весь инвентарь участники получили уже на месте. Помимо самого экосубботника, была еще и информативная и развлекательная программа. - Следуя методике проведения Игр, была использованная система начисления очков. Согласно этой системе были определены три команды победителей, получившие подарки от спонсоров. Также были поощрены самые юные участники мероприятия. Оригинальным моментом подведения итогов был конкурс «Артефакт», в котором игроки, нашедшие необычные предметы, должны были придумать историю этого артефакта. Победившим артефактом стал кинжал (пластиковый), который был потерян при сражениях местных жителей с атыраускими комарами, - улыбаясь, рассказала представитель "Чистых игр" Светлана Угай. Всего во время Чистых игр, проведение которых поддержали горакимат, ЖКХ и «Спецавтобаза», собрали 379 мешков мусора общим весом почти 3 тонны. Половина была сдана на переработку ТОО «Эко Рециклинг», остальное было оперативно вывезено с территории «Спецавтобазы».