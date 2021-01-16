15 января в 15.30 двое жителей на автомобиле "Лада Ларгус" выехали из п.Жалпактал Казталовского района в сторону п.Маштексай Жанагалинского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что путники оказались в снежном плену и им потребовалась помощь. Из-за слабого сигнала сотовой связи в степной зоне сообщение в ДЧС ЗКО поступило в 20.30. Спасатели сразу же выехали на поиски пропавших. 16 января в 00.30 заблудившиеся были найдены, в медицинской помощи не нуждались. - Настоятельно рекомендуем жителям области без крайней необходимости не выезжать в дальнюю дорогу. В случае чрезвычайной ситуации звонить на номер 112, 101 УПЧС ЗКО, - предупредили в ДЧС ЗКО.  