В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что путники оказались в снежном плену и им потребовалась помощь. Из-за слабого сигнала сотовой связи в степной зоне сообщение в ДЧС ЗКО поступило в 20.30. Спасатели сразу же выехали на поиски пропавших. 16 января в 00.30 заблудившиеся были найдены, в медицинской помощи не нуждались. - Настоятельно рекомендуем жителям области без крайней необходимости не выезжать в дальнюю дорогу. В случае чрезвычайной ситуации звонить на номер 112, 101 УПЧС ЗКО, - предупредили в ДЧС ЗКО.