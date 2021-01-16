Полноразмерный скелет ихтиозавра, обнаруженный школьниками в Западно-Казахстанской области, соберут и установят в Назарбаев Университете, передает Tengrinews.kz. В ЗКО откопали прародителя динозавров Фото из архива "МГ" Ассоциированный профессор Назарбаев Университета Лоран Ришар сообщил, что скелет будет доступен широкой публике и ученым, заинтересованным в изучении этого вида ихтиозавра. Казахстанозавр - так назвали ихтиозавра мезозойской эры, чей скелет нашли юные геологи из Уральска в 2016 году. Его раскопки, проходившие под руководством Ольги Субботиной и палеонтолога Владимира Ефимова, заняли два года. Обнаруженный вид ихтиозавров науке прежде не был известен. Длина морского хищника при жизни составляла 6-7 метров, длина черепа - более метра, конечностей - около двух метров, диаметр грудной клетки - один метр. Глаза ихтиозавра достигали 20 сантиметров. Крупное животное питалось рыбой и морскими моллюсками. - Жанат Исмаилова - директор "Жас геолог", организации, обучающей старшеклассников геологии, - связалась с нами и спросила, хотим ли разместить ихтиозавра в Назарбаев Университете. Я изучал ихтиозавров в университете Страсбурга, а после видел в Музее естественной истории в Штутгарте. Поэтому сразу понял, что это большое геологическое наследие Казахстана и очень важно сохранить его в стране, - рассказал профессор Лорен Ришар. - Я знаю, есть американские коллекционеры, которые по всему миру ищут останки динозавров для своих собственных частных коллекций. Если бы мы не сохранили этот редкий вид ихтиозавра, он не остался бы здесь в образовательных и исследовательских целях. Это было бы трагично, - поделился палеонтолог из швейцарского Музея юрского периода профессор Давит Василян, помогавший в реставрации профессору НУ Лорену Ришару. К счастью, скелет ихтиозавра удалось оставить в Казахстане. Планируется, что летом 2021 года его соберут и установят в Школе горного дела и наук о земле Назарбаев Университета. - Он, разумеется, будет открыт для публики, особенно для детей, потому что им нравятся такие вещи, а также доступен для ученых. Это новый вид ихтиозавров, и он прекрасно сохранился. Мы уверены, что изучение казахстанозавра в стенах Назарбаев Университета прольет свет на новые сведения о жизни ихтиозавров, - отметил Лоран Ришар.  