Иллюстративное фото из архива "МГ" За прошедшие сутки, 15 января, в Казахстане зарегистрировано 972 новых случая заболевания COVID-19, из них в ЗКО - 49, в Атырауской области - 91 случай. Всего в стране подтверждено 167 118 случаев COVID-19. - На 16 января лечение от КВИ продолжают получать 24 065 человек (12 284 КВИ+ и 11 781 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 145 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 920 пациентов, - сообщается в Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Из числа заболевших COVID-19 290 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 70 в состоянии крайней степени тяжести и 46 - на аппарате ИВЛ. На 14 января 2021 года зарегистрирован 71 случай заболевания коронавирусной пневмонией, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 101 человек. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 46 737 заболевших коронавирусной пневмонией, с летальным исходом - 534, всего выздоровели – 34 422 человека.