15 января в 23.15 горел гараж в кооперативе "Победа" по ул. Шолохова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Труп женщины обнаружили в сгоревшем гараже в Уральске В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что площадь пожара в гараже составляет 40 кв. м. -  На месте пожара обнаружен труп женщины. В ликвидации пожара были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожар ликвидирован в 00.43, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. На месте происшествия работали сотрудники управления по ЧС г. Уральска и испытательная пожарная лаборатория службы пожаротушения. Материалы по пожару переданы в органы внутренних дел для установления виновных лиц и причины пожара. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО  