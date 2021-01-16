Как рассказали в ДЧС Актюбинской области, сообщение о возгорании поступило 16 января в 05.48. Горел рынок в мкр. Молодежный, 16 А. Он находится в одноэтажном здании, общая площадь здания - 900 кв. м. На место пожара выезжали сотрудники местной пожарной части, а также огнеборцы из соседнего Алгинского района. В 8.36 тушение еще продолжалось. Пожар удалось потушить в 10.25. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте организовали штаб пожаротушения. На место пожара также выежали начальник ДЧС Актюбинской области полковник гражданской защиты Аманбаев и начальник службы пожаротушения полковник гражданской защиты Кадыров.