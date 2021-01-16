В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 14 января в 14.20 в Жусандыой Каратобинского района по ул. Абая произошел срыв кровли в школе на площади: 1266,8 кв м. Общая площадь здания составляет 1777 кв. м. Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия МИО. - 14 января в 18.00 в п. Караоба этого же района в результате порывистого ветра до 22 метров в секунду произошел срыв кровли ЦРБ на общей площади 220 кв. м. Общая площадь здания - 1375 кв. м. Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия МИО. В этот же день в 19.00 в п. Алаколь Каратобинского района произошел срыв кровли отдельностоящей котельной медицинского пункта на площади 20 кв. м. Жертв и пострадавших нет, - рассказали в ДЧС ЗКО. Спасатели предупреждают, что при объявлении штормового предупреждения населению необходимо быть предельно осторожными. По возможности оставаться дома. Не выезжать за пределы населенных пунктов. Во избежание обрушения конструкций при сильном ветре не прятяться у стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями. Не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам. Автотранспорт не парковать возле старых и одиноко стоящих деревьев, зданий с ветхой кровлей.