Тело было найдено 31 мая в 14.50, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, тело было обнаружено в реке Урал по улице Елизарова. – Спасатели извлекли из воды труп мужчины. Предположительно, это парень 2002 года рождения, который утонул 28 мая при неизвестных обстоятельствах, - сообщил начальник управления. Напомним, 28 мая около 20.30 на реке Урал в районе Налогового комитета утонул несовершеннолетний.