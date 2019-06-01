Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, сотрудниками ДЧС ЗКО совместно с сотрудниками инспекции транспортного контроля ЗКО проводится работа по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха. Внимание спасателей привлекли судна для прогулок, которые курсировали по реке Чаган в городском парке культуры и отдыха. – Особое внимание уделено безопасности на воде. В результате проведенных профилактических мероприятий установлено, что по реке Чаган в парке культуры и отдыха курсируют два маломерных суда с нарушениями правил эксплуатации, а именно с нарушением пассажировместимости. В целях пресечения указанных нарушений и недопущения гибели и травмирования людей сотрудниками инспекции транспортного контроля владельцы плавсудов привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 37875 тенге. Кроме этого, они вынуждены будут прекратить свою деятельность до тех пор, пока не устранят нарушения, - рассказал Ерлан Турегелдиев.Фото предоставлено ДЧС ЗКО