Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте статистики обнародовали данные по миграции. - Число прибывших в январе-июне 2019 года по области составило 10850 человек, а выбывших - 11675 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года число прибывших увеличилось на 6,3%, а выбывших - на 14,8%, - отметили специалисты упомянутого департамента. По их сведениям, основной миграционный обмен по внешней миграции происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составила 88% соответственно. По численности мигрантов, переезжающих в пределах области, сложилось отрицательное сальдо миграции на -717 человек - Этнический состав мигрантов в январе-июне 2019 года охарактеризовался следующим составом: так, в Атыраускую область прибыло и выбыло соответственно: казахов – 10650 и 11675 человека, русских – 90 и 257, татар – 9 и 30, украинцев – 11 и 15, корейцев – 12 и 24, узбеков –16 и 12. По внешний миграции складывается отрицательное сальдо, которое составляет - 108 человек (в январе-июне 2018 года – 33 человека), - подчеркнули в департаменте статистики. По их сведениям, предпочтительной страной выбытия мигрантов является Россия, куда уехали 145 человек из выехавших в страны СНГ. А вот из России прибыло в Атыраускую область 25 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.