Cтроительство ФОКа началось в июле 2015 года. Инвестором выступила компания КПО. Согласно проекту, физкультурно-оздоровительный комплекс должен включать в себя само здание с многочисленными залами для занятий боксом, борьбой, игровыми видами спорта и стадион на 1200 посадочных мест. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию первоначально были обозначены 2016 годом, а сумма, выделенная на строительство ФОКа, составила порядка 900 миллионов тенге. Подрядчиком выступила компания из Атырау «АТК». Однако строительство затянулось, и только на День города, 16 сентября, он распахнул свои двери. На его открытии, при большом скоплении народа, присутствовал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Поздравив горожан, Алтай Кульгинов отметил, что области в настоящее время из 4 строящихся подобных комплексов два пришлись на Бурлинский район – на открытии одного из них он как раз и присутствует. Осмотрев вместе с почетными гостями и приглашенными внутреннее помещение ФОКа, где вниманию были представлены занятия в секциях восточных единоборств и бокса, глава региона проследовал на стадион, где состоялся футбольный матч между командами районного акимата, возглавил которую аким Бурлинского района Алдияр ХАЛЕЛОВ и компанией КПО. В числе игроков КПО был замечен и ее гендиректор Ренато МАРОЛИ. В этот же вечер на стадионе состоялся праздничный концерт с участием Розы РЫМБАЕВОЙ, группы «МузАрт» и дуэта Даулет &Гульхан.