20 бойцов из 5 стран мира приехали в Уральск, чтобы принять участие в боях. Бойцы приехали из Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также из Казахстана. Нужно отметить, что бои собрали немало зрителей. Люди пришли семьями, с маленькими детьми. По словам руководителя отдела физической культуры и спорта г. Уральск Азамата НУРМУХАМБЕТОВА, данное мероприятие проводится в рамках празднования Дня города. На него были приглашены известные спортсмены из разных стран. Тренер бойцов из России Талеа ГАМИДОВ рассказал, что сегодня собрались достойные соперники. - Мы приехали из Нижнего Новгорода, у меня в команде 3 человека, - рассказал Талех ГАМИДОВ. - Один выступает в Гран При в весовой категории 70 килограммов, у него будет 2 боя. Еще 2 бойца на 57 и 65 килограммов. Мы настроены только на победу, готовились к этому. В составе судей был чемпион Азии по ММА в 2015 году Андрей СМИРНОВ. Он не смог принять участие в боях, так как не нашлось соперника его весовой категории. Первыми на ринг вышли боец из России и Таджикистана. На 4 минуте россиянин одержал победу. - Это был сложный бой. если честно, то я думал, что быстро одержу победу, однако соперник оказался очень силен, - заявил боец из России. 20 участников проведут 11 боев. Однако, по словам одного из организаторов мероприятия, призовой фонд - это коммерческая тайна.