Фото с сайта Vesti.kz Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. В итоге по одному рефери отдали победу каждому из бойцов, а один поставил ничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе. Стоит отметить, что в этом бою 35-летний Головкин защищал все четыре титула чемпиона мира в среднем весе. Из-за конфликта с Всемирным боксерским советом 27-летний Альварес не претендовал на пояс WBC, но сам выставил на кон титул журнала The Ring. Также боксеры должны были разыграть статус линейного чемпиона мира, который остался за мексиканцем. GGG с самого начала действовал очень собрано, атакуя первым номером, а "Канело" начал вести бой от защиты. Во втором отрезке оба боксера начали активнее попадать по друг другу. Причем каждый удар сопровождался криками с трибун. В начале третьего раунда Головкин включился по полной и сразу же прошла серия ударов по мексиканцу. Затем темп снова упал, но казахстанец продолжал действовать первым номером, но и "Канело" отвечал точными выпадами. В следующем отрезке уже активнее начал действовать Альварес, но затем GGG прижал Сауля к канатам и провел неплохую атаку. Но в итоге выявить победителя не удалось и в том раунде. В пятом отрезке боя Головкин продолжал нагнетать давление на "Канело", но мексиканец очень неплохо отвечал. После этого произошел момент, когда оба боксера в течении минуты показывали, что-то подобное, как "мне твои удары не страшны". Шестой же раунд прошел по сценарию предыдущих, Головкин атаковал, "Канело" отвечал, при этом вновь прижимаясь к канатам. Седьмой и восьмой раунды Головкин продолжал наносить точные и сильные удары по Альваресу, но и мексиканцу удавалось неплохо отвечать. Причем в перерыве между этим раундами Максим Головкин сказал своему брату, что "сейчас все только начинается". А по мнению экспертов, Головкин на момент перерыва этих раундов вел 68-65. В девятом раунде GGG очень мощно "насувал" Альваресу, причем в какой-то момент казалось, что этого натиска мексиканец может не выдержать. Но в ответ "Канело" смог провести свой удар, который пришелся точно в голову казахстанцу. Очень красивый бокс показали Головкин и Альварес в десятом отрезке боя и по мнению большинства экспертов он остался за мексиканцем. Однако по раундам, по их мнению, впереди со счетом 97:93 казахстанец. Заключительный раунд очень хорошо начал Альварес, действуя первым номеров. Однако казахстанец показал, что ему это не страшно, и начал проводить свои атаки. В заключительном раунде Головкин и Альварес устроили настоящую "рубку", которую очень активно поддерживали болельщики на арене. А затем настало время назвать исход поединка судьям.