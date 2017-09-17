Как рассказали в отделе сельского хозяйства Зеленовского района, по программе занятости и массового предпринимательства были созданы шесть сельскохозяйственных кооперативов. - Из них четыре по откорму крупнорогатого скота и два кооператива по закупу и переработке молока. В составе сельскохозяйственного кооператива «Батыс ЕТ» насчитывается 35 пайщиков. Более чем на 65 миллионов тенге было получено кредита. Так как убойный цех будет поставлен в СПК «Николай и КО», то СПК «Батыс ЕТ» будет с ним работать на договорной основе. Кроме того, СПК «Зеленов ЕТ» было получено кредита через акционерное общество фонд финансовой поддержки сельского хозяйства на 97 миллионов тенге. Этот кооператив планирует работать на договорной основе с убойным пунктом СПК «Жасыл Ауыл», в котором состоит 20 человек-пайщиков. Между тем, в кооперативе «НИКОЛАЙ И КО» состоит 22 человека-пайщика, - сообщили в отделе сельского хозяйства Зеленовского района. В кооперативах по переработке и закупу молока состоит 80 пайщиков. Из них 25 человек в сельскохозяйственном кооперативе «Батыс СҮТ» и 55 человек в СПК «Зеленов СҮТ». Кроме того, в октябре партнером СПК «Зеленов СҮТ», СПК ИП «Каверин» будет смонтирован молокоприемный пункт и на договорной основе будет передан в аренду данного СПК. Идет процедура оформления документов на земельный участок под строительство молокоприемного пункта в село Зеленое Зеленовского района. Всего получено кредита через АО ФФПСХ – 235,7 миллиона тенге. Также работают два СПК по породному преобразованию: СПК «Ельжас» где пайщиками являются 4 человека и СПК «Дарьюшка» пайщиками являются 69 человек.