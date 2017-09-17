Организаторами ярмарки стало украинское национальное объединение "Еднання". По словам заместителя руководителя КГУ "Қоғамдық келісім" Жамал ИХСАНОВОЙ, Сорочинская ярмарка уже вошла в традицию. - Это одно из самых первых объединений, которое без социального заказа проводило это мероприятие, - рассказала Жамал ИХСАНОВА. - Хочу отметить, что в течение уже нескольких лет мы в рамках социального заказа проводим различные мероприятия, то есть оказывается поддержка со стороны государства. Из областного бюджета выделяются деньги. И все этнокультурные объединения проводят различные мероприятия. Допустим, у украинцев это Сорочинская ярмарка, у татар - Сабантуй, у белорусов - Иван Купала. То есть в рамках этой прогрммы каждый этнос может рассказать о своих традициях, обычаях языке и культуре. Вы сами видите, что Сорочинская ярмарка знакома многим уральцам, ежегодно она собирает огромное количество людей. Поздравить украинцев с праздником пришел аким города Уральска Мурат МУКАЕВ. - Поздравляю всех с праздникм! В республике большое значение уделяется межэтническому согласию. Самое главное наше достояние - это наше совместное, дружное сосуществование. Украинское этнокультурное объединение у нас в городе является одним из крупнейших - в него входят 12000 человек. Сегодняшний праздник - это праздник всех горожан. Хочу пожелать всем здоровья и счастья, - поздравил всех Мурат МУКАЕВ. С утра гостей парка встречали члены общества в украинских национальных костюмах. Вдоль аллеи расположились торговцы, которые продавали изделия ручной работы - различные вязанные вещи, свечи ручной работы, дереквянные кухонные доски и многое другое. Желающие могли отведать национальные украинские блюда - вареники с картошкой, сало - и все абсолютно бесплатно. Большинство горожан пришли с детьми, все с удовольствием фотографировались с членами общества в национальных костюмах. В этот день в парке звучали песни на украинском языке, национальные танцы и игры.