С утра на стадионе было не протолкнуться. Выставка собрала огромное количество посетителей. Горожане пришли с детьми, которые с удовольствием гладили собак. Хозяева, впрочем, и не протестовали. Помимо местных заводчиков, на выставку приехали гости из соседних городов России, а также из Атырау. По словам хозяйки питомца породы Итальянский Канэ-Корсо Юлии САШКО, на выставку в Уральск они приехали впервые. Псу 14 месяцев и он был приобретен в Республике Марий Эл. - Не так давно мы получили титул Юного чемпиона России, теперь вот приехали к вам за титулом чемпиона Казахстана. И мы его получили, - сообщила Юлия САШКО. На выставке в этот день было представлено огромное количество различных пород собак - хаски, мопсы, таксы, самоеды, американская акита, сенбернары и многие другие. Хозяева питомцев прямо здесь вычесывали их и стригли - готовили к соревнованиям. Были здесь любители-собаководы, а также те, кто занимается разведением собак на продажу. Так, житель Самары Федор АРТЕМЬЕВ приехал на выставку с собакой породы американская акита. - Знаете, сюда много людей привезли собак из России. Мы даже на границе самарской когда стояли, было много машин, которые везли собак сюда. Моей собаке 22 месяца. У меня питомник, мы разводим питомцев пород акита американская, японская, овчарки восточные и немецкие, шпицы есть. Мы еще не выступали, но вообще он у меня чемпион Российской кинологической федерации, - рассказал Федор АРТЕМЬЕВ. Мамучар КОРШУНОВ с супругой привез из Атырау две собаки породы сенбернара и ротвейлера. - Вообще у нас 9 собак, из них 8 собак посещают выставки. Сенбернар у нас закрыл все, осталось закрыть только "Алтын ит", это когда собака выиграла 25 выставок, вот нам осталось еще 2 и все. У меня есть сенбернары, 3 самоеда, ротвейлер, ньюфаундлед, бульдог, восточно-европейская овчарка. Сегодня я выставлял двух собак - ротвейлера и сенбернара. Ротвейлер не мой, меня попросили его выставить. Оба они в своих группах заняли 1 место, - рассказал Мамучар КОРШУНОВ. По словам хозяев питомцев, выставка проходит на высшем уровне, к судьям нареканий нет, да и призы, по их словам, в Уральске всегда очень хорошие.