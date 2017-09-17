По словам соседей, перед тем, как случился пожар, у них моргнул свет. - Я была дома, сколько времени было, не знаю, но вдруг моргнул свет. Через минут 10 забежал домой муж, потом он сразу вышел. Я выхожу на улицу, смотрю дым столбом стоит. Потом пострадавшая прибежала и попросила соседей вызвать пожарных, - рассказала сноха одной из пострадавших женщин. Соседи утверждают, что сначала приехала 1 пожарная машина, потом вторая, но у них быстро закончилась вода. - Мы таскали воду ведрами, а пожарные брали у нас ведра и тушили огонь, - рассказала соседка. - У них в машине быстро закончилась вода. В пресс-службе ДЧС ЗКО пояснили, что в это время практически все машины были заняты на тушении степных пожаров в районе Свистун горы и рядом с поселком Горбуново Зеленовского района ЗКО. - У пожарной машины напор воды 40 литров в секунду, а людям кажется, что вода заканчивается быстро. В тушении пожара было задействовано 4 единицы техники пожарной части №6, затем из пожарной части №2 были отправлены 2 автомобиля, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. - Сигнал о том, что горит частный дом по ул. О.Кошевого, 44, поступил на пульт пожарных в 15.01. Пожар в 16.03 был локализован, а в 16.53 полностью ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. В тушении были задействованы 15 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метра. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. Соседи решили собрать помощь погорельцам. - Мы сейчас по всей улице пойдем, будем собирать помощь для погорельцев. Если кто-то из горожан может, то пусть помогут хоть чем-то, даже вещами или продуктами.