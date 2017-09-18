Свой вопрос моно написать ниже в комментариях. Вопросы принимаются до 12 часов дня 20 сентября. К слову, в 2017 году было совершено 83 коррупционных преступлений. Из них 74 совершено 24 госслужащими.Родился в с. Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Женат, воспитывает троих детей. Закончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова в 1997 году, получив специальность юрист-правовед Трудовой стаж начал с должности стажера прокуратуры г. Шымкент в 1997 году. 1998 г. - прокурор отдела по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры г. Шымкент; 2000 г. - исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Шымкент; 2001 г. - начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по уголовным делам прокуратуры г. Шымкент; 2001 г. - заместитель прокурора г. Туркестан ЮКО; 2002 г. - заместитель начальника управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры ЮКО; 2003 г. - начальник управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры ЮКО; 2004 г. - прокурор Сарыагашского района ЮКО; 2005 г. - специализированный природоохранный прокурор ЮКО; 2006 г. - прокурор Сарыагашского района ЮКО; 2008 г. - заместитель прокурора ЮКО; 2009 г. - заместитель прокурора г. Алматы; 2011 г. - заместитель прокурора ВКО; 2012 г. - начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Кызылординской области; 2014 г. - начальник ‪департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области; 2016 - руководитель департамента национального бюро по противодействию коррупции Жамбылской области; С ноября 2016 года занимает должность руководителя департамента национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области.