Трагедия произошла 15 июля при выполнении плановых учебно-тренировочных парашютных прыжков, которые проводил Военный институт Сил воздушной обороны.

В Актобе курсант военного института погиб при прыжке с парашютом

В учебном заведении сообщили, что курсант получил травму, несовместимую с жизнью. По предварительной информации, у военнослужащего не раскрылся парашют.