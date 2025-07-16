В учебном заведении сообщили, что курсант получил травму, несовместимую с жизнью. По предварительной информации, у военнослужащего не раскрылся парашют.
— По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится расследование. Командование Военного института и Сил воздушной обороны выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего курсанта. Им будет оказана вся необходимая помощь, — сообщила пресс-служба Военного института Сил воздушной обороны ВС РК.