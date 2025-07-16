Взамен хозяин получил участок земли в центре города — бывшее здание БТИ.

4 августа 2024 года 2,2 гектара земли на берегу реки Урал в районе стелы огородили забором. Более того, там начали вырубать деревья.

Выяснилось, что городской акимат 20 лет назад продал в частные руки почти четыре гектара земли в районе Набережной за 4,4 миллиона тенге. В 2005 году было выдано разрешение на «строительство и обслуживание зоны отдыха» на 12 участках в районе набережной общей площадью 38 984 квадратных метра. Участки делимые и предоставлены в частную собственность.

За 20 лет участок был продан 10 раз. В 2025 году землю решили вернуть государству из-за планов городского ЖКХ по благоустройству берега реки до района Курени. Через портал госзакупок была определена оценочная компания, которая оценила участок земли в 599 517 984 тенге. Взамен бизнесмену предложили три участка: один в районе центрального рынка и два участка в микрорайоне Акжайык.

Однако, как сообщили в городском акимате, вместо трех земель предпринимателю выделили один участок в районе центрального рынка — бывшее здание БТИ. Как сообщалось в СМИ, новый владелец уже начал строительство. Во время работ была обнаружена кирпичная кладка из старого крестного кирпича. Напомним, что район центрального рынка — одно из основных мест скопления исторических зданий 19 века.