Иллюстративное фото с сайта gtrk-saratov.ru Иллюстративное фото с сайта gtrk-saratov.ru В Актюбинской области впервые за последние годы удалось снизить количество отказов от профилактических прививок, сообщает департамент госсанэпиднадзора. По данным ведомства, отказников стало меньше более чем на 100 человек. Если в 2012 году против вакцинации своих детей выступали 348 актюбинских семей, то в 2013 году эта цифра уменьшилась до 246-ти. В департаменте отмечают, что улучшению показателей предшествовала огромная информационно-агитационная работа. - В течение года совместно с акиматами разных уровней, представителями управления здравоохранения, образования, внутренних дел, департамента по делам религий, общественных объединений проведена разъяснительная работа среди населения. Были составлены графики посещения семей, отказывающихся от получения профпрививок. Регулярно проводились круглые столы, выступления  в средствах массовой информации, - говорит руководитель департамента госсанэпиднадзра Актюбинской области Жайдар КУРМАНОВ. Добавим, случаи отказа от вакцинации имеются в 9 из 12 районов области, а также в городе Актобе. Отказ от обязательных детских профилактических прививок родители объясняют разными причинами: одни делают это из религиозных соображений, другие - не доверяют качеству вакцин.