Татьяна Захарова. Кадр 31 канала Татьяна Захарова. Кадр 31 канала В городском Департаменте внутренних дел Караганды в отношении водителя и кондуктора автобуса завели уголовное дело по статье "оставление в опасности". Напомним, конфликт с пассажиркой случился из-за 30 тенге, сообщает 31 канал. Татьяна ЗАХАРОВА утверждает, что из-за 30 тенге, которых не хватило на оплату проезда, водитель и кондуктор не выпускали ее из маршрутки и даже грозились вывезти в степь. Но потом высадили на окраине города. На улице был тридцатиградусный мороз, в результате переохлаждения ее шестилетний сын попал в больницу. И, хотя ребенка уже выписали, женщина уверена: это происшествие негативно отразилось на психике ее сына. Однако руководство автопарка ни с одним из обвинений не согласно. По версии работников компании "Рейс", Татьяна ЗАХАРОВА сама спровоцировала конфликт, и именно она виновата в том, что ее ребенок простыл. "Девушка молодая за нее заплатила 30 тенге. Наш водитель отдал эти 30 тенге. Позвонил начальнику эксплуатации. Он все по правилам объяснил. Довезли ее. Никто ее не выталкивал. Она сама сошла на конечной остановке. Сказала: " Я вам покажу!", - рассказал директор частного учреждения "Рейс" Галым КОБЖАСАРОВ. Установить истину обещают в городском отделе пассажирского транспорта Караганды. Безработная мать двоих детей каждый день ходит в полицию и за консультацией к юристам. К слову, правовед посоветовал ей написать заявление о похищении.