Фото с сайта forbes.kz Фото с сайта forbes.kz Социальные проблемы стали главной причиной обострения ситуации в Украине, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщает ИА "Новости Казахстан". "Чтобы не говорили сегодня эксперты о поводах текущего обострения ситуации в Украине, главные причины все же скрыты в социальных проблемах. Кто знает экономику Советского союза, помнит, что Украина была второй мощной республикой после России. Сегодня общий объем экономики Украины почти на 25% уступает экономике Казахстана. Такого не должно было случиться", - заявил Назарбаев на традиционной встрече с с аккредитованными в Астане руководителями зарубежных дипмиссий. По мнению президента Казахстана в настоящее время возрастает значимость вопросов обеспечения безопасности. "Пока еще нерешенные социальные проблемы в ряде стран старого и нового света сохраняют на высоком уровне очень высокую угрозу внутренней конфликтности. Особенно проблемы безработицы и особенно среди молодежи", - констатировал он. Митинги на Украине начались в ноябре прошлого года, когда кабмин объявил о паузе в евроинтеграции. В Киеве на улице Грушевского 19 января произошли столкновения радикалов с правоохранителями, в результате беспорядков погибли три человека.