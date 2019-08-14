Иллюстративное фото из архива "МГ" Чтобы обеспечить всех местами, в области строят 21 школу, они рассчитаны на 6 470 учеников. Строительство обошлось в 4 млрд 900 млн тенге. Вместе с тем школ все равно не хватает. Ветхие школы есть еще в Мугалжарском, Уилском, Иргизском и Байганинском районах. Остро строит вопрос нехватки школ в самом Актобе. В 13 школах дети учатся в три смены. В этом году в областном центре откроют 5 новых школ, 3-сменных останется 7. - У нас есть опасения, что перегруженными будут школы в Актобе в районе Батыс 2 и в Кандыагаше, - говорит руководитель областного управления образования Лаззат Уразбаева. - В Батыс 2 в 2021 году планируем сдачу 2 частных школ. Переполнена школа в новом районе Нур Актобе, там в декабре сдадут новую школу на 1000 мест, и начнут строить еще одну. Также для разгрузки к школам возводят пристройки. В 2019 году из областного бюджета на это выделили 520 млн тенге. На 1009 мест делают пристройки к школам №№9, 17, 21, 27, 37, 56.