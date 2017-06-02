Иллюстративное фото с сайта panoptikon.org По сообщению городского управления по ЧС, несчастный случай произошел вчера, 1 июня. - В 21:36 часов в поселке Акжайык (бывший Холодильник) девочка 2015 года рождения захлебнулась, упав в 2-метровый канализационный колодец. Колодец находился на территории частного сектора, - говорится в сообщении. Спасатели просят жителей города не оставлять детей без присмотра и всегда соблюдать меры предосторожности.