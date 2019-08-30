По словам очевидцев, загорелся строительный павильон «Жибек жолы». Сейчас на место ЧП прибыли пожарные, люди — продавцы и покупатели — покидают в спешке рынок. — Площадь пожара устанавливается, ориентировочно она составляет 400 кв. м. В тушении пожара задействованы 22 сотрудника и 6 единиц техники ДЧС, три работника и 2 единицы техники рынка «Дина», сотрудники и техника ТОО «АНПЗ», ТОО Карабатан, АТМА Аэропорт, департамента полиции, — сообщили в ДЧС. В пресс-службе акима Атырауской области сообщили, что пожар локализован. Жертв и пострадавших нет. На месте присутствуют заместитель акима Атырауской области, руководство городского акимата, ДВД, ДЧС.