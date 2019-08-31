Иллюстративное фото из архива "МГ" - По Атырауской области были установлены более 400 физических лиц, имеющих на праве собственности от 3 и более квартир, но не зарегистрированных в качестве ИП, - рассказали в управлении непроизводственных платежей ДГД по Атырауской области. - Таким арендодателям были направлены письма о необходимости регистрации в качестве ИП. Помимо этого, налоговиками совместно с полицейскими было проведено 15 совместных мероприятий по выявлению нелегальных арендодателей. Как результат - возбуждено административное производство, с наложением административного штрафа на общую сумму 37875 тенге, которые на сегодняшний день полностью взысканы в бюджет. Всего на сегодня количество зарегистрированных физлиц в качестве ИП, занимающихся арендой и управлением собственной недвижимостью, составляет 3820 человек, интересно, что с начала года было зарегистрировано 1030 ИП. - Департамент не ограничивается имеющимися инструментами налогового администрирования, использует все возможные «косвенные» методы для выявления незарегистрированных лиц в сфере аренды жилья. Например, сотрудниками департамента на периодичной основе осуществляется мониторинг популярных приложений для поиска жилья, таких как «Krisha.kz», «OLX», а также местные информационные порталы, - предупредили налоговики.