Иллюстративное фото из архива "МГ" Семья из девяти человек живет в комнате в общежитии по ул. Луговая, 47/1. Площадь комнаты всего 18 квадратных метров, здесь семья ест, проводит время, она же является спальней. У Лолы семеро детей. 18-летняя летняя Фируза и 16-летняя Светлана учатся в 11 классе вечерней школы. Остальные дети учатся в СОШ №13. 13-летний Алмаз идет в 8 класс, 10-летний Ахмад - в 3 класс, 6-летний Мухамад идет в первый класс, 2-летняя Хадиджа и полуторагодовалая Аиша в детский сад не ходят. Кроме того, в семье также растет полуторагодовалый Абдурихим - сын старшей дочери Фирузы. Мама просто в отчаянии: первое сентября уже завтра, а надеть мальчикам нечего, денег на школьную форму нет. Лола говорит, что никогда ни у кого ничего не просила, перебивалась как могла, но в этом году форму детям купить не на что. - Я получаю пособие (АСП - прим. автора) в размере 180 тысяч тенге. Мы живем в общежитии, газа у нас нет, всегда пользовались газовым баллоном, но недавно едва не произошел пожар. Я была вынуждена купить электрическую плиту и поменять проводку в комнате, потому что боюсь, что в один прекрасный день баллон взорвется и это будет стоить нам жизни. К тому же много денег уходит на продукты. У меня осталось немного от пособия, я на эти деньги мальчикам обувь купила, - рассказывает Лола. - А на одежду денег не хватает. Я мальчикам сказала, что в крайнем случае пойдете в прошлогодней одежде. Но она им мала и они стесняются. В школе нам обещали помочь канцтоварами. Лола Насрулаева является обладательницей подвесок "Кумис алка" и "Алтын алка". По ее словам, она стоит в очереди на жилье, но пока эта очередь не подошла. Женщина была замужем, однако ничего не получалось. Алименты она получает лишь на одного ребенка - 11 тысяч тенге. - Я несколько раз пыталась создать семью, но не вышло. Алименты мне платит лишь один муж и на одного ребенка. Я ни у кого никогда ничего не просила. Продуктов нам тоже не всегда хватает, спасибо продавцам из магазина, что в нашем районе - они дают мне в долг. В этот раз мне не на что купить одежду детям в школу. Я буду благодарна всем, кто нам поможет, - говорит Лола. В пресс-службе акима Уральска сообщили, что семья Насрулаевых числится как малообеспеченная. - В 2018-2019 учебном году семья получила помощь в виде школьной одежды, курток, канцелярии. В течение года дети бесплатно питались в школе. На данный момент мы ожидаем бюджетные средства для оказания помощи, также на 31 августа пригласили маму для получения канцелярских принадлежностей от спонсора. В этом году дети также будут бесплатно питаться в школе, - пояснили в пресс-службе акима города.