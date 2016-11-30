Прокуратура г.Атырау стала инициатором социально-ориентированного проекта, в рамках которого до нового года материальную и нематериальную помощь получат 166 малообеспеченных семей. Сегодня комиссия, в состав которой вошли сотрудники социальных служб, прокуратуры, участковые инспекторы провела объезд семей, которые нуждаются в помощи. Данные были предоставлены городским отделом занятости и социальных программ. В частности, комиссия посетила семью, где женщина одна воспитывает троих детей, один из которых с синдромом Дауна. Семья остро нуждается в материальной помощи, в настоящее время они вынуждены жить на социальные пособия по инвалидности, которое выплачивает государство на больного ребенка в размере 50 тысяч тенге. - За два дня с момента начала акции мы уже побывали в 8 семьях, Будем смотреть на положение семей, если им просто необходима нематериальная помощь в виде изготовления и выдачи документов, или трудоустройства на работу, этими вопросами будет заниматься городской центра занятости населения. Если же семьи будут нуждаться в материальной помощи, мы будем привлекать спонсоров в лице предпринимателей, либо изыскивать средства из местного бюджета, - рассказали в пресс-службе городской прокуратуры. По словам организаторов акции до нового года материальной и нематериальной помощью будут охвачены все 166 семьи.