ДТП произошло 28 ноября в районе 41-го разъезда. Автобус «ПАЗик» столкнулся с ехавшей навстречу легковушкой. - Парни 16-и и 17-и лет поступили к нам. У обоих зафиксировано сотрясение головного мозга. Они пройдут стационарный недельный курс лечения, а потом будут под присмотром участковых врачей, - рассказал лечащий врач пострадавших, врач-травматолог областной детской больницы Самат КОКШИБАЕВ. Ещё двоих пострадавших в аварии доставили в БСМП. - Наши ребята первыми прибыли на место происшествия, помогали вытащить людей из «Нивы». Серьёзные травмы получил водитель, он был весь в крови и без сознания, - прокомментировала руководитель дежурно-диспетчерской службы ОСО ДЧС Актюбинской области Оксана КИЧИГИНА. Как пояснили в больнице, состояние одного из поступивших стабильное, а вот за жизнь второго сейчас борются врачи – мужчина находится в реанимационном отделении. Сейчас следствие выясняет обстоятельства ДТП: по этому факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Виновнику аварии грозит штраф до 2000 МРП (свыше 4 миллионов тенге) или лишение свободы до двух лет.