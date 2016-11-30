Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов дела следует, что директор ТОО «Грин Аксай», Сахым, не имея экологического разрешения на слив опасных отходов, заключил договор с двумя ТОО на выполнение работ по приему, переработке и утилизации бурового и нефтяного шлама. Незаконно вывезенные буровые отходы Сахым захоронил в яме на территории своей базы ТОО «Грин Аксай». - За нарушение экологических требований при производстве, транспортировке, хранении и захоронении экологически опасных химических отходов суд апелляционной инстанции признал его виновным по статье 325 ч.1 УК РК и на основании статьи 71 ч.1 УК РК освободил его от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности, - отметили в пресс-службе суда ЗКО. Вместе с тем, судебная коллегия полностью удовлетворила гражданский иск департамента экологии ЗКО, взыскав с бывшего руководителя ТОО «Грин Аксай» 105,6 млн тенге. Приговор суда вступил в законную силу прямо в зале суда, сообщили в пресс-службе областного суда.